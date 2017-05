Zűrök az ország gázszerelője körül

A Tebész részvényesét ugyanis nem engedték be a közgyűlésre, ezért arról sem tudott tájékozódni, mi volt a 2016 őszén, az egykori Népszabadságot is kiadó Médiaworks megvásárlásának és gyors átalakításának pénzügyi háttere, így az ezt lehetővé tevő nagy összegű - 20 millió eurós - zártkörű kötvénykibocsátás mögötti esetleges garanciarendszer. Az ügyet a Fővárosi Törvényszék bírálja el.Az Opimus Group Nyrt. cáfolta és visszautasította a Tebész állításait, amellyel tendenciózusan próbálja lejáratni a társaságot. Nem történtek törvénysértések az Opimus Group Nyrt. május 2-i évi rendes közgyűlésén, a társaság a 2017. évi rendes közgyűlését a Ptk-ban foglaltaknak, valamint alapszabályuk rendelkezéseknek megfelelően hívta össze - állítják.A közgyűlési meghívóban részletesen felhívták a részvényesek figyelmét a részvétel feltételeire és kellő időt biztosítottak a részvételi szándék bejelentésére, de a Tebész képviselője ezzel nem élt - írták.Az érdekvédelmi szervezet a részvénytulajdonosi igazolását sem mutatta be, a részvénykönyvi bejegyzésüket nem kérték, ezért nem vehettek részt az Opimus közgyűlésén - közölte a társaság.