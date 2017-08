Szerző: Lendvai Ildikó

Ők azok, akik örültek volna egy nemesen konzervatív, őszintén keresztény kurzusnak, de ez nem az. Ők a Fidesz konzervatív kritikusai. Szentpéteri Nagy Richárd, egy konzervatív klub és online folyóirat létrehozója az Alaptörvényről írja, de az egész kormányzásra értendő: "...nem az a baj, hogy nacionalista, még kevésbé az, hogy 'keresztény': s a legkevésbé az, hogy 'konzervatív'. Az a baj vele, hogy hogy nemzetinek is talmi, kereszténynek is, konzervatívnak is silány."A Fidesz ellen forduló konzervatívok erkölcsből adnak elégtelent. A 10 tekintélyes értelmiségi, köztük volt miniszterek (Bod Péter Ákos, Chikán Attila, Csaba László, Jakab András, Jóri András, Kádár Béla, Mellár Tamás, Sólyom László, Tölgyessy Péter, Urbán László) által alapított Eötvös József Csoport "intellektuális és értékelvű közösséget" akarnak teremteni, mert ezeket az elveket már nem találják meg a kormánypolitikában.Éppen, mert konzervatívok, mindennél jobban tartanak attól, hogy az indulatok állandó gerjesztésére építő gyűlöletpolitika nem tud másképp véget érni, mint pusztító polgárháborúban.Bod Péter Ákos rémülten konstatálja, hogy Orbánék kormányzásából kiveszett az "úriemberség". Jeszenszky Géza még a fiával való nyilvános sajtóvitát is vállalja, pedig -mint mondja- nem Orbán céljaival van baja, de válogatás nélkül használt eszközeit tisztességtelennek tartja. Varga Zsolt, azelőtt magasrangú hivatalvezető, Lukácsi Katalin, volt KDNP-s is a cinizmuson és az erkölcstelenségen, utóbbi a keresztényietlen szellemen akad ki.Figyeljünk rájuk. Mert normális társasalmi párbeszédet, netán új alkotmányt csak úgy lehet létrehozni, ha abban részt vesznek az ország nem baloldali, nem szabadelvű, hanem konzervatív értékeket követő polgárai is.Akkor miért ne kezdhetnénk a dialógust már ma?