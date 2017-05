Szerző: Lendvai Ildikó

A Fidesz alelnöke éberségre szólítja fel hallgatóit, és azt tanácsolja, minden gyanút jelentsenek a párt irodáiban. A kormánymédia szerint Soros meg akarta ölni az anyját. A CEU-n végzett kormányszóvivőt parancsolják a CEU ellenes támadás élére. A Fidelitas matricákat ragasztgat minden szabad felületre. (Legalább annyi a haszon, hogy a viccek mellett már új közmondások is születnek: Ceglédi Zoltán leleménye a "lapít, mint Kovács Zoltán a CEU-s osztálytalálkozón", az Indexé az "erőlködik, mint egyszeri Fidelitas-tag a matricás ötletbörzén".) Nyilvános Fidesz-rendezvényen bántalmazzák a 444 újságírónőjét, akit utána Németh Szilárd rutinosan leügynököz.A sokmillió ügynök országa lettünk. Ki Sorosé, ki Simicskáé, ki a "meleglobbié".Hisztérikus, összevissza beszédnek látszik, pedig csak a célközönséget szűkítették le. Tényleg van benne össze is meg vissza is, de másképp. Visszahúzódtak a biztos saját terepre, már csak a híveket akarják összetartani.A jelenlegi támogatottság még elég az (akár kétharmados) győzelemhez, a többit már nem akarják, nem is tudják meggyőzni. Visszamenekültek a várárkok mögé, ott tüzelik a velük maradtakat. Vigyázniuk kell rájuk, harci jelszavakat ordítani a fülükbe, nehogy ők is szétszéledjenek.Veszély van: eddig még nem esett ennyire egybe a nemzetközi nyomás és az itthoni tiltakozási hullám. Muszáj összezárni. Már nem számít a látszat, nem kell a logika, nem kellenek az érvek, nem érdekes, mit gondolnak a táboron kívüliek. Most ez jön. Bevadulnak.Ha az előjelzések szerint alakulnak a francia és a német választások, lesz itt még az "Állítsuk meg Brüsszelt" után "Állítsuk meg Párizst", "Állítsuk meg Berlint" is. Vagy akár "Állítsuk meg Lajosmizsét!" Vagy Baktalórántházát, mindegy. Csak ellenség legyen, meg egy kis eső. Az kell a terméshez.