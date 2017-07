Szerző: Lendvai Ildikó

Azt sem érdemes hosszan sorolni, ki mindenki korrupt csirkefogót hagynak szabadon garázdálkodni, miközben ezt a fiút éjszaka vitte el otthonról a Készenléti Rendőrség.(Ezt tették már teljesen értelmetlenül egy újságíróval is, úgy látszik, feltámadt a nosztalgia -és nem a kisrendőrökben- az éjjel érkező fekete autók iránt.)A tanulság világos. Az államnak segíteni kész életveszély. Ha valaki az állam helyett elvégez valamit, azonnal bűnösnek kiáltják ki.Így járt a fiú, így jártak a megbélyegzett civil szervezetek, hogy a számos szociális, oktatási és jogvédő közfeladat ellátását támogató Sorosról ne is beszéljünk.Aggódni kezdtem Mészáros Lőrincért. Ő személyesen a kormányfő helyett végez fontos tőkefelhalmozási, vagyonkezelési és lenyúlási feladatokat. Most izgulhatok, nehogy őt is elvigye éjszaka a rendőr.