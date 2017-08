Szerző: Lendvai Ildikó

A történet folytatódik. A miniszterelnök éppen most kényszerül lemondani dédelgetett személyes ambíciójáról.A 2014-es újabb kétharmad után úgy érezhette: többet érdemel, mint ez a kis ország."Kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát"- gondolhatta. Európai figyelmet és talán posztot is akart. Legalábbis a figyelmet egy darabig meg is kapta.Az európai demokratikus hagyományokat és vele az Uniót szétrombolni akarók véleményvezére lett, komoly államférfiak is fél szemmel rá sandítottak, mint a vásott kölyökre szokás, különben bajt csinál. Mondják: már az Európai Tanács elnöki székéről álmodozott, de legalább informális "európai leader" akart lenni.2015 őszén a Wall Street Journalban az a hozzá hasonló radikálisok európai hatalomátvételét jövendölte: "Nem nehéz elképzelni, hogy egy-két éven belül a régi politikai elitet leváltják a radikálisok".De embert még úgy képen nem vágott a visszacsapó bumeráng, mint Orbánt a Brexit nem várt visszahatása. A brit kilépést mint a "nemzetek lázadásának" kezdetét üdvözölte, amely hamarosan szétterjed. De ehelyett a Brexit Európa ébresztőórája lett. Európa magához tért.Minden választáson az uniópártiak győztek. Az Eurobarométer friss felmérése szerint még a komoly agymosáson átesett magyarok közül is többen bíznak az EU-ban, mint saját kormányukban. A trónkövetelő Orbán nem Európa vezére, hanem lesajnált számkivetettje lett. Most úgy érezheti magát, mint a birodalmi álmaitól megfosztott Napóleon.Európa egyelőre megmenekült Orbántól, de egy kis baj mégiscsak akad. Mi is itt ragadtunk vele Szent Ilonán.