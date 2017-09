Eszerint ott Soros nevetett a végén

Szerző: Lendvai Ildikó

Ez sem rossz, bár én persze a szocdemeknek drukkoltam jobban, akik kezdeti fellendülés után szintén régebbi eredményeik alá csúsztak vissza. Schulzot megéljenzik hívei, amikor bejelenti: ellenzékbe vonulnak. Koptatott rajtuk az eddigi nagykoalíció, túlságosan egyformáknak tűntek a nagyobb partnerrel. (Na ja, a koalíció csak a kullancs-pártoknak, mint a KDNP, könnyű.)Teheti, most nem rajtuk múlik a kormányzóképesség. Matematikailag a nagykoalíció folytatása épp úgy többséget ad, mint a pártok színei után a jamaicai zászlóról elnevezett fekete-sárga-zöld, CDU-CSU, szabaddemokrata, zöld "Jamaica-koalíció".A szélsőjobb AfD-vel senki sem akar szövetkezni, ő annál hangosabban fenyegetőzik: "hajtóvadászatot" indítanak Merkel ellen, megvizsgálják "ennek a nőnek" a jogsértéseit, "visszaszerzik az országot".A hátam mögött a tv most beszél a szélsőjobb párt demonstrációvá fajuló örvendezéséről, és az ellenük több városban tüntetőkről.(Nem ezen múlt a választás, de érdekes, hogy állítólag orosz segítséggel az utolsó napokban megsokszorozódtak a párt twitter-üzenetei.)Tanulságok, nekünk?1. Ha nincs magas részvétel, ha a szimpatizánsok eleve vesztesnek tekintik a meccset, akkor a baloldal a lehetségesnél gyengébb eredményt ér el. (ellenzék, figyelem!).2. A régi nagy néppártok mindenütt morzsolódnak, a választók véleménye differenciáltabb, többen a kispártokhoz kapcsolódnak. Egy tisztességes választási rendszerben persze ezt nagyobb kockázat nélkül tehetik, nálunk már kevésbé, de nem érdemes a kisebb szervezetekkel sem fölényeskedni.3. A tagoltabb politikai mező koalíciós kényszereket hoz. Új történelmi feladat olyan együttműködéseket létrehozni, ahol a résztvevők azért megőrizhetik karakterüket, és nem járnak úgy, mint a német szocdemek.Persze kell legalább egy biztos közös pont. Németországban -bármelyik koalíció alakul meg- ez az Európa-gondolat. Magyar demokratikus pártok, mit szólnátok ehhez?4. Orbán ugyan állítólag Merkelért imádkozott (Schulz még Merkelnél is jobban utálja a politikáját), de nem jár jobban, ha a liberális szabaddemokraták kerülnek be a koalícióba.Úgy tippelnek, akkor Alexander Lambsdorff lesz a külügyminiszter, aki az Európai Parlamentben Orbánékat a legnyíltabban és a leghevesebben bírálta. A 888 karikatúrája máris leleplezi Orbán imájának hamisságát. A rajzon a német pártok (kivéve persze a szélsőjobbot) engedelmes törökülésben kuporognak Soros karosszéke előtt, aki éppen azt mondja: "Diktálok!"Ó jaj. Eszerint ott Soros nevetett a végén. De miért imádkozott ezért Orbán?