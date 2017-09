Figyelem! Ellenség kerestetik

Szerző: Lendvai Ildikó

Ellenség nélkül hogyan szervezné hadrendbe híveit, akik azért engednek neki állandó portyázást és szabad rablást, hogy cserébe védje meg őket. Valakitől biztosan kell. "Legyen az enyém, Mancika, majd utána megmondom, miért!"-szólt a régi vicc."Legyél az enyém, Választó, hogy megvédhesselek, majd később megmondom, kitől"-szól a kormány.A menekültek mindig jók erre, de amióta nincs az a szerencsétlen, aki nálunk akarna maradni, hacsak nem vonultatjuk végig az országon az Aida statisztáit burnuszban, a veszély nehezen megszemélyesíthető.Nagy kár, mert eddig költöttek 26 mllliárdot plakátokra, hirdetésekre, sikertelen népszavazásra. Már a Soros-utálatot is csak újabb milliárdos nemzeti konzultációval lehet felpumpálni.Az ellenzékről nehéz elképzelni, hogy az Auróráról lövi a felcsuti kisvasutat. Ellenség kerestetik, méghozzá erőszakosan zavargó. Németh Szilárdék ugyan megneveztek három veszedelmes felforgatót, két színházi embert és egy vézna civilt, de valahogy egyikük sem az a kifejezett Godzilla-alkat.Nem baj. Ha nem talál, csinál. Akkor majd a kormány maga kreál erőszakos zavargókat, Akikkel szemben megvédi a törvényes rendet, mert ha valamit szeret, hát az a törvényesség. Ez azért jó, mert így a kormány ahhoz is szól, aki élvezi az évek óta tartó harciaskodást, meg ahhoz is, aki végre békére, nyugalomra vágyik.3 forgatókönyv is van. Ha biztos a kétharmad, akkor elég a szóbeli riogatás, ráböknek egyik-másik civilre, kritikus értelmiségire, erőszaknak nevezik az erőszakmentes polgári ellenállást, hogy ne sokan merjenek demonstrálni.Ha kevésbé magabiztosak, akkor majd történik egy-két incidens, elég erre néhány provokátor, szerény órabérrel. Esetleg egy kormánytag komor arccal felmutat egy-két, Orbánnak szóló fenyegető levelet, "merényletre is képesek!" felkiáltással. Az Origo naponta jelenti, hogy rájuk akartak törni.A harmadik forgatókönyv a legszellemesebb. Majd a hazafias ellentüntetők -persze csakis spontán felháborodásukban- támadnak rá a tüntetőkre, és a végletekig demokratikus kormány védi meg őket rendőreivel, hogy egész Európa lássa!A miniszterelnök mindenesetre ma is szóba hozta: minden eddiginél nagyobb felhatalmazásra van szükség.Hogy miért? Majd utána megmondja.