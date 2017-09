Figyelem! Felkavaró szavak következnek

Szerző: Lendvai Ildikó

Pénteki rádióinterjújában megkérdezték tőle, miért van szükség az újabb nemzeti konzultációra, hiszen a kormánynak van felhatalmazása politikája képviseletére. A válasz: "Nem az a kérdés, hogy van-e felhatalmazásom, hanem az, hogy van- e elég erőm, és a válaszom az, hogy nincs".Nem akarom fokozni a pánikot, de a szóvivő az egész kormányról hasonló diagnózist állított fel, mondván, a helyes válaszok adhatnak majd "energiát és felvértezést a kormányzatnak". Most izgulhatok, mi lesz, ha a konzultálók nem elég jól felelnek, és itt marad szegény kormányunk energia és vért nélkül.Nem tudom ugyan, a vért elég lenne-e a jó kormányzáshoz. Arról már kaptam felvilágosítást, hogy a szemöldökcsipesz nem elég, fene tudja, a vérttel mi a helyzet. (Csipeszem már volt, vértem viszont még soha.)Szóval nemzeti konzultációnak lennie kell, népszavazni viszont tilos, veszélyes, megráz tőle az áram, és rossz a gyomornak, valamint mellékhatásként fogínyvérzést, puffadást és hajhullást eredményezhet. Ezért a kormány (maradék erejével) mindenképpen megóv tőle minket. Most is inkább maguk megszavazták a parlamentben a népszavazásra feltett kérdést, pedig Gulyás Gergely szerint ezer jogi sebből vérzik. Mégis, még egy módosítót sem adtak be hozzá, egyetlen nap alatt lezavarták. Mert minden további nap aláírásgyűjtés zavarta őket. Jobban, mint a választás utánra tolható népszavazás maga.Azt akarják, hogy a kampányuktól ne vonják el a figyelmet a korrupció témáját ébren tartó utcai gyűjtőpultok. Azt meg végképp megakadályoznák, hogy a közös akcióban a demokratikus pártok összeszokjanak, és kimozduljanak mai befagyott álláspontjukból.Ehelyett nemzetikonzultálhatunk rogyásig. A Dumaszínház egyik tagjának videója -miután megállapítja, hogy "a Soros-terv pusztította ki a dinoszauruszokat is"-, készségesen javaslatot tett a kormánynak a kampány vezérfonalára: "Ne engedjük, hogy mutassuk meg, hogy fogjunk össze, hogy ne nevessenek a végén, hogy állítsuk meg!""