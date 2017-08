Szerző: Lendvai Ildikó

A hírszöveg az, hogy egy civil szervezet (történetesen nem Soros által támogatott) e célra felajánlott 3 faluszéli faházban hetes váltásban 3-3, hivatalos menekült- vagy oltalmazott státuszt kapott kisgyerekes családot nyaraltatna.Közülük is olyanokat, akik szakszóval 'traumatizáltak' Na most. Ugye el tudjuk képzelni, hogy a magyar állam nem osztogatja túl bőkezűen a menekült státuszt. Abban biztosak lehetünk, hogy az az alig 300, aki mégis megkapta,a közvetlen életveszély elől futott. A 'traumatizált' pedig azt jelenti, hogy a szóban forgó gyerek szeme láttára gyilkolhatták vagy kínozhatták meg családtagjait, esetleg őket is bántották, megsebesíthették.Azt hinné az ember, hogy ez érthető. De nem. Manninger Jenő fideszes képviselő sikerrel lármázta fel a környék polgármestereit: ne engedjék az egy hetes békét. Olyannyira, hogy Keszthely polgármestere (nem náluk esne meg a nyaralás, de kétségtelenül Zalában) már tüntetőkkel vonulna a másik település faházai elé.Hátha elijeszti az ordibálás, fenyegetés az ezer gyötrelem kínját átélt gyerekeket.Gratulálok, polgármester úr, gratulálok, Manninger úr. Idén hol tetszenek nyaralni?