Szerző: Lendvai Ildikó

Bözsi néni -szemben néhány celebbel- aranyos, és -szintén szemben néhány celebbel- józan eszéről is tanúbizonyságot tett.Tudja, hogy nyugdíjemelésre a legnagyobb biztonsággal választás előtt lehet számítani. Több szegény családban gondolkodnak rajta, hogy születendő gyermeküket, ha fiú, ha lány, "Bözsinéninek" keresztelik, hátha akkor őket is meglátogatja a kormányfő, és emel valami járandóságot. Hiszen Bözsi néninél is elhangzott: "szoktam emelni".Nem kell kifogásolni az igealakot, elvégre a fejedelmi többes már a múlté, helyét átvette a fejedelmi egyes. Már persze olyankor, ha valami jó dologról van szó.Hogy is hangzana az, hogy "Rontottam a versenyképességet", "Pocsékul szerepeltem a Pisa-teszteken", "Növeltem a kórházak várólistáját", "Tönkretettem a forintot"! Az viszont túlzott szerénységre vall, hogy nem az áll a plakátokon: "Jobban teljesítek", "Állítsam meg Brüsszelt!".Az egyes szám első személy használata egyébként jogos. A miniszterelnök egyszemélyes hatalmat testesít meg. A parlament csak kulissza, a miniszterek engedelmes kivitelezők, a kormánypárt fanklubnak tekinthető, alkotmánybíróság, köztársasági elnök- ugyan már!Orbán ezzel az igealakkal csak nevén nevezte a gyereket. Bözsi néni utólag el is mesélte: "nem volt kényes". Hát kényesnek éppen én sem nevezném, lelkiismereti tekintetben semmiképp.Bözsi néni azért is szeretni való, mert egy kicsit mindnyájan magunkra ismerhettünk benne. A faluja elnéptelenedett, szinte mindenki (a lánya is) elköltözött, ahogy -ha a fiatalok ilyen iramban rohannak ki- az országból is.Bözsi nénit ráadásul néhány éve rablók "látogatták meg", (ilyet is megéltünk már), elvitték az összespórolt 27.000 forintját és a disznóhúsát is. És Bözsi néni mégis ellenkezés nélkül hagyta, hogy a mostani látogató szétnézzen a lakásban, és még a disznókat is gyanús szemmel méregesse.Bözsi néni, az istenért! Vigyázzon magára! Hajrá, Bözsi néni! Hajrá, magyarok! Valamint: Helló, röfik! Ahogy a miniszterelnök úr is megmondta.