Jól kinézünk nélküle. Így, ahogy vagyunk...

Szerző: Lendvai Ildikó

Két éve, a 90. születésnapján szép szőke felesége, Hanna (Makk azt írta róla, hogy csak álcázza magát "szőke nőnek", valójában végképp nem az), hatalmas meglepetés-bulit rendezett, ott volt a fél város, legalábbis a rengeteg művész- és egyéb barát, tanítvány. Úgy tett, mintha panaszkodna: unja már a permanens "jubileumi" ünneplést. Egy szavát sem hittem a panasznak, hiszen mindig elemében volt a társaságban.Utoljára pár hete beszélgettünk, megtisztelő találkozóink törzshelyén: a Budapest Körszállóban. Na persze politikáról. Mindent tudott, lekáderezett minden közéleti szereplőt, és mindenről terveket szőtt. Én rezignált voltam, ő viszont ezer ötletet fundált ki.Újabb filmtervei is voltak, és új élmény a nem sokkal azelőtt született unoka. Késői nagypapa volt, hisz gyerekei is már a hatvanas éveiben születtek. Különleges nők osztották meg vele életük egy szakaszát, színésznők is, Psota Irén, Krencsey Mariann, Dőry Virág. Hiába: igazi sarmőr, nagy sztorizó, mesélő, gondolom, udvarló is.Isteni anekdotái voltak, az unokája is rajongott volna érte, nemcsak a nők...Biztosan szeretni fogja a filmjeit is. Nem hiszem, hogy van olyan nagykorú magyar állampolgár, aki ne látott volna Makk-filmet. Ha mást nem, az első híreset: a Liliomfit, vagy a tévéműsorokban rendszeresen felbukkanó "Mit csinált felséged 3-tól 5-ig?" címűt.Azt nem merném megmondani, melyik a legjobb magyar film (szoros versenyben volna ebben a nagy filmes generáció, amelyhez tartozott: Jancsó, Bacsó, Kovács András). De sokak szerint a legszebb az ő filmje: a Szerelem. 1971-ben Cannes-ban megnyerte vele a nagydíjat. Ő lepődött meg a legjobban. A nemzetközi közönség.megtanulta lelkesen kiabálni a két főszereplő, Darvas Lili és Törőcsik Mari keresztnevét: "Lili! Mari!"- zengett a terem.Makk ott feszített mögöttük, mint előadta, a világ legelegánsabb szmokingjában. Amit tavaly újra felvett, amikor Cannes-ban ismét ünnepélyesen levetítették a filmlegendát.De volt előtte Ház a sziklák alatt, utána Macskajáték, Egy erkölcsös éjszaka, Egymásra nézve. Utóbbi magyar filmen először, egy nem különösebben nyitott és toleráns korban két nő leszbikus szerelméről. A konzervatív Kádár meg is volt botránkozva: "ez ártalmas!"-mondta. Utolsó filmje pár éve már a rendszerváltás utáni idők bajairól, korrupcióról, züllésről szól. Címe: "Így, ahogy vagytok".Most oldhatjuk meg egyedül ezeket a bajokat. Jól kinézünk nélküle. Így, ahogy vagyunk...