Embert még úgy képen nem vágott a visszacsapó bumeráng, mint Orbánt

A kormány és a kormányfő már többször volt kénytelen elengedni egy-egy dédelgetett tervét. Lassan elfelejtjük a választás előtti regisztráció szavazó-ritkító ármányát, a vasárnapi boltzárból csak a KDNP-t és Semjént kissé vaskosan megörökítő nóta maradt, ahogy a milliárdos olimpiai lenyúlásról való álmodozásból a Momentum feltűnése.

A történet folytatódik. A miniszterelnök éppen most kényszerül lemondani dédelgetett személyes ambíciójáról. A 2014-es újabb kétharmad után úgy érezhette: többet érdemel, mint ez a kis ország."Kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát"- gondolhatta. Európai figyelmet és talán posztot is akart. Legalábbis a figyelmet egy darabig meg is kapta. A...