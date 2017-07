Orbán és a piros lámpa

Szerző: Lendvai Ildikó

Miniszterelnök urunktól azt is megtudtuk, mi is ez az új eszköz. Egy piros lámpa. Legutóbbi beszédében bejelentette: ha valahol rátaposnak egy magyar lábára, akkor ez a piros lámpa kigyullad Budapesten, és alarmírozza a kormányt.Szerintem ez nagyszerű. Kormányüléseken majd ott lóg a piros lámpa, és -mint Föld S. Péter írta- folyamatosan villog, hiszen az orvos- és nővérhiány beteg és öreg áldozataitól kezdve a továbbtanulásban korlátozott fiatalokig, sokaknak lépett már maga a kormány a lábára. Azért ez a folyamatos vörös villogás elég idegesítő lesz, valószínűleg célszerűbb, ha a piros lámpát inkább kilógatják az ablakon.Belátom, ez kissé félreérhető, a piroslámpás ház régen kuplerájt jelzett, és nem lenne jó, ha örömlányokra vágyó kuncsaftok csak úgy benyitogatnának a kormányülésre. Bár persze ha pénzt hoznak... Ki tudja? Pénzért még betelepedési engedélyt is szoktunk osztogatni.Ha a miniszterelnök úr a Várba költözik, ott a piros lámpa kifüggesztésével szép hagyományt követnének. A Hess András téren a Vörös Sün szálloda utódjaként a két világháború között piros lámpás bordélyház működött. Ez tehát szépen illeszkedne a Horthy-korszak kultuszának újraépítésébe is.Egyetlen akadályát látom a beígért piros lámpa elhelyezésének. Semjén Zsoltnak és a többieknek kereszténydemokrataként zsenánt volna rendszeresen látogatni egy piroslámpás házat. Így ők kiesnének a hatalomból. Bár ha jobban meggondolom, az ország talán együtt tudna élni ezzel a gondolattal.