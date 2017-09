Orbán Viktor és a cukipofa azeri elnök

Szerző: Lendvai Ildikó

Sajnos, a nyertes szerénységében nem nevezte meg magát. Így csak találgathatunk, kinek (kiknek ) ütötte a markát az a kétmilliárd forint, amelyről a nemzetközi oknyomozó újságíró csapat kiderítette: a politikusok korrumpálására használt azerbajdzsáni feketekasszából szép hazánkba került.Érdekes időpontban és érdekes számláról. Érdekes időpontban: közvetlenül az azeri baltás gyilkos kiadása után. Érdekes helyről: az azerbajdzsáni miniszterelnökhelyettes fiának cégétől, azután, hogy a papa a mi kormányfőnkkel tárgyalt annak bakui látogatásakor. Az azerbajdzsáni elnök maga dicsekedett azzal, hogy ezen a viziten ő győzte meg Orbánt a baltás gyilkos átadásáról.Meggyőző érvei lehettek, annyi szent. Itthon némi összekacsintással azt sugallták, hogy gyilkos, gyilkos, de nekünk is kell élni valamiből, és az olajban gazdag Azerbajdzsán ezt busásan meghálálja az országnak. Vagy valakinek az országból. Ez sem lett volna túl szép, az örmények háborogtak is, hogy "a magyar kormány olajjal akarja letörölni a vért". Természetesen ez aljas rágalom volt. Olajjal t.i. biztosan nem törölhették le a vért, mert az ígért vezeték nem épült meg.Valamint államkötvénnyel sem törölhették, pedig azt hírelték, hogy majd vesznek tőlünk garmadával. De ebből sem lett semmi. Ha valamivel bárki letörölhette, hát csakis a kenőpénz-gyanús dollárokkal tehette, de csak nem volt bolond bekoszolni ezt a szűztiszta pénzt!Mindegy is. A pénz, mint mondják, úgysem boldogít, bár erről sokan szeretnének személyesen is megbizonyosodni. Itt pedig három boldog ember is van. Egyrészt ugye a gyilkos, akit otthon tejben-vajban fürösztenek, hatalmas esküvőt rendezett azzal a honleánnyal, aki a kiszabadításáért folytatott mozgalmat vezette. A lagzin a mobiltelefonokat össze is szedték, hogy ne fotózgassák a magas rangú vendégeket. (Mi, magyarok is tudjuk, hogy a mobilokkal a fontos emberek esküvőjén csak a baj van.)Másrészt boldog az azeri elnök és a magyar miniszterelnök, mert igaz barátra leltek egymásban. Az azeri elnök tényleg cukipofa, 2014-ben az első volt a legkorruptabb politikusokról összeállított világlistán. Kicsit szégyellem, hogy a mi kormányfőnk 2016-ban csak a harmadik helyet érte el. Igaz, akkor az azeri kenőpénzekről még nem volt szó.