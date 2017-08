Szent Orbán Viktor István tanításai

Szerző: Lendvai Ildikó

Ez elég bárgyú ötlet ugyan, de hogy itt Szent István Orbánt személyesíti meg, azt a kissé tompább agyú nagykövetek is érteni fogják.Az első ünnepi beszéd itthon ma, a honvédelmi miniszter kitüntetés-osztásán hangzott el. A lecke rendesen fel lett mondva (leülhet, jeles), csak sajnos történt némi túlteljesítés. A miniszter igaza bizonyításául mindenkit felhívott arra, hogy olvassa el István király Intelmeit. Ez hiba volt. Tudniillik elolvastam.Az mondjuk igaz, hogy egyetlen szavát sem Soros írta, ő viszonylag ritkán szól a fiához rímes latin prózában.De a többi... Nem ajánlanám egyetlen miniszternek sem, hogy a kormányfő fejére olvassa Szent István tanításait. És most nem a már agyonidézett részre gondolok az idegenek befogadásáról, hanem egyéb részletekre. Mint például:"Ha békeszerető leszel, minden vitéz szeretni fog, ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve kevélykedsz,... másokra száll királyságod,""Semmi nem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség". Püff neki. Vagy: "Ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz légy kegyes!" Na és szegény Lőrinc szomszéddal, Papa-bányával, vőmurammal akkor mi lesz? Hogy lehet ilyen ostoba intelem alapján közbeszerzést bonyolítani?És mi ez a falvédő-szöveg, hogy az uralkodó legyen mértékletes, irgalmas, becsületes? Vagy a kereszténység ilyen túlhaladott, szentistváni felfogása, hogy a hitet jó cselekedetekkel kell bizonyítani, teljessé tenni, "mert a hit tettek híján meghal", így "nem uralkodhatsz tisztességgel"?Ez az István még a kormányzati káderpolitikát is simfolja. Szerinte a tanácsot, a bizalmasok körét "ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani mit sem ér". Jó, dehát akkor ki maradna?Most, a 2010-es választási és kampányfinanszírozási csalások napvilágra kerülése után a következőt végképp nem ajánlanám idézni: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd."Simicskó, Simicskó. Nem lennék a helyedben. Mit ajánlgatsz mindenféle olvasgatni valókat! Vártad volna ki, amíg Bayer Zsolt is megjelenik Kerényi Imre Nemzeti Könyvtárában...