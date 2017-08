Szerző: Lendvai Ildikó

A feljelentés elutasításának indoklása igazán leleményes. Hivatkoznak arra, hogy az ÁSZ annak idején nem talált hibát, amikor ők tudják a legjobban, hogy az ÁSZ-nak nincs nyomozati jogköre. Csak azt vizsgálják, hogy az orruk alá dugott számlák összege stimmel-e, és belefér-e a törvényszabta keretbe.Ám ezt a számlát nem dugták oda. De úgy látszik, magukat se győzték meg, mert még valamit hozzátettek: ha esetleg... mégis...feltéve, de meg nem engedve...a Fidesz elsummantotta volna azt a számlácskát, és nem fizette be a közös kasszába a túllépésért járó dupla bírságot, akkor sincs semmi baj. Hogy is lenne. Ez nem minősül a költségvetés megkárosításának, mert csak az számít annak, ha valamit elveszünk a közvagyonból, az nem, ha nem fizetjük be, amit kell.Eszerint velem együtt mindenki hülye, aki bármilyen bírságot valaha is állami szervnek befizetett. Bár tartok tőle, nekünk nem adnának puszit érte, csak a kormánypártnak.A kétharmadra gyanús árnyékot vető ügy 2010-es, de az elutasítás oka már 2018. Úgy látszik, Fideszék mégsem olyan magabiztosak, ha kell, majd nem idegenkednek most sem választási stikliktől.Ezeknek viszont zöld út kell. Az első lépés kialakítani azt az ügyészségi gyakorlatot, amelyben fel sem merülhet az ilyesmi kivizsgálása. Ez ugye megvan. A második lépés az elnéző bírósági környezet. El is készült a javaslat a választási ügyekben illetékes közigazgatási bíróságok lojálisabb személyi összetételére.Eszerint a minisztériumokból ide ejtőernyőzött káderek könnyebben lehetnek bírák, mint a bírósági gyakorlattal rendelkezők. Fel is szabadítják nekik a helyet: a közigazgatási bíróságokat költöztetik, és amelyik bíró pl. iskolás gyerekei vagy házastársa állása miatt nem tud ripsz-ropsz mondjuk Nagykanizsáról Győrbe vagy Szolnokról Debrecenbe költözni, annak megüresedik a helye.A harmadik lépés a sajtó független maradékának felvásárlása vagy megfélemlítése, nehogy ők még hírt adjanak a gyanús esetekről. Na persze ez is hótiszta eszközökkel történik. Jut eszembe: a Népszabadság megszüntetésében sáros (előtte valószínűleg megzsarolt) Pecinát épp most ítélték el Ausztriában.Dehát ilyesmi csak ott történhet meg. Nálunk ügyesebben Poltolnak, boltolnak.