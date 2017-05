Ágyhoz láncolva

Mert a szeretet, számomra gyönyörűvé tette őket.

A Cherny mentő sokszor nem utat és sebességet kér, csak figyelmet, hogy egyenletes sebességgel szeretne haladni.



TISZTELET MINDEN MENTŐDOLGOZÓNAK!

"Csak ellátásra szorulnak."

Csak ellátásra szorulnak!

minimális személyzettel

Ó, nem beteg, csak ápolásra szorul!

időt- időt- időt

szakmai hátteret biztosítani kell

Tisztelet minden ápolónak! Tisztelet minden szociális gondozónak!

Szerző: Sándor Mária