Életképek anyák napja előtt

Szerző: Sándor Mária

Gyönyörűen öltözött gyerekek, (Színházi előadásra mehettek, több iskolában is volt a héten színházlátogatás.) 10 év körüliek lehettek, nem több. Hangoskodtak, nevetgéltek, örültünk, hogy elértük a HÉV-et. Én leültem a leghátsó ülésre, ők bepréselődtek két "boxba". A többiek odaálltak, szépen rendezetten együtt maradtak. Jó volt nézni, hallgatni őket.Beszélgettek, csicseregtek. Elkezdtem (jó szokás szerint) nyomkodni a telefonom, és mosolyt csalt az arcomra nevetgélésük. A csöndre lettem figyelmes. Rájuk szólt a tanárnő? Ekkora hatással volt rájuk?Felnéztem a telefonomból, és a gyönyörű arcok, a fejem fölé meredtek némán. Odanéztem én is ahová a figyelő szemek szegeződtek:Megláttam én is a plakátot. Figyeltem a gyerekek arcát. Megdöbbentem és elgondolkoztam... akkor jutott eszembe ez a vers:"Oly korban éltem én e földön..."- Ők is elmondhatják majd...Egy szemüveges kislány hosszan szemlélte, lassan olvasott, a szája némán mozgott hozzá. Mikor a végére ért, szemlátomást nagyot mosolygott. Majd megrántotta a vállát és lehajtotta a fejét. Kuncogott magában.Egy csíkosba öltöztetett ikerpár egymást lökdöste vihogtak. Halkan suttogtak, mint akik tudják, itt valami titok van, erről nem lehet beszélni. Egyikük odasúgta a másiknak: "Állítsuk meg a vörös csillagot!"Máris jött rá a válasz: "Állítsuk meg Orbán Viktort".A pedagógusok fejlehajtva, némán ültek. Az elkövetkező két megállót nem csicseregték végig... halk suttogás lett úrrá. Mikor leszálltak, páros sorba rendeződtek... Én szomorúan rohantam tovább.Oly korban éltem én e földön, mikor otthon elmondták, miről beszélhetsz az iskolában, miről nem. Oly korban éltem én e földön, mikor ki beszélt, munkáját vesztette, szüleim féltek, és létbizonytalanság volt. A legjobb barátomnak se mondhattam el, miről beszélgettünk otthon, és melyik TV- csatornát nézzük. Jobb ha hallgatsz, és elmész gyermekem, mert itt ki munkás ember és dolgozik, tanul, becsülete, boldogulása nincs.De Te, már (még?) világpolgár vagy. Melyik útra lépsz? Komoly most a tét...