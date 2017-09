A Ferencvárost a címvédő Honvéd sem tudta megállítani

A címvédő és a kupagyőztes összecsapásán a vendégek a kilencedik bajnoki találkozóján kilencedik gólját szerző Varga Roland jóvoltából kerültek gyorsan előnybe. A bajnok Honvédot nem törte meg a gyorsan kapott gól, próbálta nyomás alá helyezni ellenfelét, Gazdag Dániel révén pedig a kapufát is eltalálta. A kispesti fölény a félidő közepén góllá érett, a hazaiaknál is a gólfelelős, Davide Lanzafame volt eredményes 11-esből.A második félidőt is egy gyors Varga-találat nyitotta, akárcsak az elsőnél, Bobál Dávid ezúttal is határozatlan volt a saját kapuja előtt. Nem sokkal később rövid időre nagy lett az ijedtség a kispadoknál, amikor Bobál és Botka Endre összefejelése után utóbbi egy pillanatra elveszítette az eszméletét.Aztán hosszú eseménytelen percek után egy gyors jobb oldali támadás végén Paintsil gyakorlatilag el is döntötte a találkozót. Az utolsó bő negyedórát az ex-kispesti Botka kiállítása miatt emberelőnyben futballozhatta végig a Honvéd, de az eredmény nem változott.