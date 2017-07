A női vizilabda-válogatott az ötödik helyen végzett

Forrás: MTI / Sztárklikk

Eredmény, az 5. helyért:Magyarország-Olaszország 10-8 (3-2, 3-2, 2-2, 2-2)--------------------------------------------------góldobók: Keszthelyi 3, Szilágyi 2, Bujka, Antal, Gurisatti, Csabai, Czigány 1-1, illetve Garibotti, Bianconi 4-4A délutáni helyosztónak egyforma eséllyel indulhatott neki mindkét gárda, mivel az utóbbi években rendre kiélezett csatát vívtak egymással a felek, hol az egyik, hol a másik csapat győzött.Ráadásul küzdelmeik többnyire világversenyes érmekért zajlottak, ezért a pénteki mérkőzésükön az is kérdés volt, melyik válogatott tette túl magát a csalódáson, hogy most nem dobogóért, hanem csak az ötödik helyért szállnak vízbe egymás ellen.A magyarok tavaly Európa-bajnokok lettek, a riói olimpián pedig negyedikek, az olaszoknak 2016-ban Eb-bronz és olimpiai ezüst jutott, a budapesti előtti utolsó vb-n, 2015-ben Kazanyban pedig utóbbiak harmadikként, előbbiek viszont csupán kilencedikként végeztek.Ugyanakkor az egymással csúcseseményen vívott pólós ütközetek közül az eddigi utolsónak az emléke a mostani vb-házigazda számára maradt meg kellemesnek, a múlt évi, belgrádi kontinensviadal elődöntőjében 10-5-ös magyar diadal született.Péntek a margitszigeti Hajós uszoda nagymedencéjében a magyarok kezdtek jobban: Csabai Dóra tökéletes passzából a balkezes center, Bujka Barbara továbbította a labdát a kapuba.Ám nem késett sokat az olasz egyenlítés sem (1-1). A vb-újonc Szilágyi Dorottya lövésére nem volt ellenszere az itáliaiak kapusának, s hasonlóképpen hatékony kísérlettel célzott Antal Dóra is. Viszont a vb-n már 18-adszor eredményes Roberta Bianconi is hibátlanul lőtt.A második negyed Keszthelyi Rita megúszásával kezdődött, a csapatkapitány magabiztosan csúsztatott a bal alsó sarokba (4-2). Emberelőnyből szépítettek az olaszok, de Keszthelyi bombája is célba ért (5-3). A duplázó Arianna Garibotti hozta megint közelebb a riválist, de kevéssel később már a másik vb-újoncot, Gurisatti Grétát ünnepelhette hatásos alakításáért a hatezres szurkolósereg (6-4).A harmadik játékrészt Szilágyi háríthatatlan lövése vezette be, s maradt is a háromgólos előny, miután Gangl Edina roppant magabiztosan védett. A triplánál tartó Bianconi büntetőjét azonban ő sem tudta hárítani (7-5). Ekkor 8-4 volt a kiállítások aránya "oda", vagyis a rivális kétszer annyi alkalommal játszhatott emberelőnyben. Fórból született meg az olaszok hatodik találata is másik triplázójuk, Garibotti révén. Ám harmadszor volt eredményes Keszthelyi is, aki a ritka magyar előnyök egyikét váltotta gólra (8-6).A befejező negyedben nőtt a különbség: Csabai Dóra fór végén szépen helyezte a labdát a bal felső sarokba (9-6). Garibotti negyedszer is betalált, de még mutatósabb pattintott lövéssel alakította 10-7-re az állást Czigány Dóra. Bianconi ötméteresből zárkóztatta csapatát, még följebb azonban nem vezetett az olaszok útja, akik a továbbra sem ritkuló emberfölényes helyzeteikkel se tudtak már mit kezdeni.Nyert 10-8-ra a nagyon jól, s nagy szívvel játszó magyar válogatott, melyben utoljára szerepelt a világbajnok Takács Orsolya.