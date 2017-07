A túrót csillog szépen az ezüst...

Szerző: Kancsal

Az első negyed után 4-0-ra vezettek a horvátok, onnan pedig pokoli nehéz felállni. A magyarok megtették, a meccs maradék részében kettővel többet lőttek, így kettővel kikaptak. Ennyi történt mindössze. Ha azt a negyedet nem szúrjuk el, lehettünk volna győztesek.Pár dolgot érdemes átgondolni, amelyek után tudjuk majd értékelni ezt az ezüstöt.Először is, ez a válogatott azért nem az "Aranycsapat". Ebben a gárdában nem játszanak Kásások, Benedekek, Birosok, Kiss Gergők. Ebben a csapatban most nincsenek ilyen zsenik. Nagyszerű pólósok vannak, zsenik nincsenek. Ennek ellenére eljutottak a döntőbe, ami fantasztikus teljesítmény.Azután azt is érdemes átgondolni, hogy összesen három elithez tartozó válogatottal játszottunk. Az olaszokkal, a görögökkel és a horvátokkal. A három meccsből csak egyet tudtunk nyerni, a görögök ellenit. A taljánokkal ikszeltünk, a horvátoktól kikaptunk. Ha a többi (kötelezően megnyert) meccset kivesszük, akkor kijön, hogy ötven százalékosak vagyunk. Annyival meg nem rossz dolog ezüstérmesnek lenni.Ráadásul az elitben maradásunkat nem fenyegeti veszély. Jól látható, hogy az élcsapatok alaposan elhúztak a többiektől. Szerbia, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Görögország és Montenegró jelenti az élmezőnyt. A többiek vagy visszaestek (Spanyolország, Oroszország), vagy megragadtak a fejlődés egy bizonyos szintjén (Ausztrália), vagy reménytelen távolságban vannak az élmezőnytől (Brazília, Franciaország), esetleg teljesen eltűntek (Németország, Románia).Azt talán kijelenthetjük, hogy a szerbek és a horvátok egy-két góllal jobbak a világnál, a másik négy elitcsapat viszont nagyjából ugyanazt tudja. A magyarok így ugyanúgy lehetnek harmadikok, ahogyan hatodikok is (ahogyan voltak is, két éve Kazanyban).Érdekes egyébként megnézni a 2015-ös és a mostani VB végeredményét. Akkor a következő volt a sorrend: Szerbia, Horvátország, Görögország, Olaszország, Montenegró, Magyarország.Most pedig: Horvátország, Magyarország, Szerbia, Görögország, Montenegró, Olaszország. Ugyanaz a hat csapat, csak éppen keveredett a sorrend.