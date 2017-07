Az MLSZ kezébe vette a sportegészségügyet

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

A Magyar Labdarúgó Szövetség továbbra is kiemelten kezeli a sportegészségügy területét. A szervezet jelezte, hogy a megelőzés kérdése kulcsfontosságú, hiszen a magyar futballisták jelentős része gyermekkorú és az elmúlt évek példái is jelezték, hogy a sportpályákon is előfordulnak tragikus esetek.A szövetség jelezte, hogy a sportegészségügy terén végrehajtott fejlesztések, a modern eszközök beszerzése és a hozzáférés szélesítése elengedhetetlenek.Az MLSZ stratégiája mentén 2010 óta folyamatosak a fejlesztéseket számos területen.Az infrastruktúra-fejlesztésben az országos pályaépítési program, a sportszakember-képzésben az edző-, csapatorvos-, erőnléti edző-, pályakarbantartó-képzési programok, a sportegészségügy területén pedig a diagnózis központok felállítása és alapeszközök elterjesztése.Az ilyen beruházások a legtöbb esetben nem az MLSZ-ben valósulnak meg, hanem ott, ahol azokra szükség van, ahol a legtöbben hozzáférnek és ahol rendelkezésre áll a működtetéshez szükséges tudás.A sportegészségügyi fejlesztések első ütemében az MLSZ 2013-ban vásárolt egy nagy értékű ultrahang diagnosztikai készüléket, amely a Nemzeti Sportközpontok Sportkutatási és Diagnosztikai Igazgatóságában került elhelyezésre, mivel az ott meglévő szaktudás mellett tudja hatékonyan szolgálni a fiatal sportolókat.Tavaly óta zajlik a diagnosztikai program második ütemének előkészítése, amelynek célja egy olyan egységes egészségügyi és teljesítménydiagnosztikai eszközpark és adatbázis létrehozása és felhasználása, amelyben az akadémiák és a szövetség számára évekre megfigyelhetően nyomon követhetővé válnak a játékosok releváns adatai.A szövetség ezeket az eszközöket is a felhasználási területen helyezi el. A szakmai szempontok alapján a szövetség szerint a Budai Egészségközpont a kompetens megoldás.A szakértelmet igénylő szolgáltatást az Egészségközpont látja el, és a másik diagnosztikai központhoz hasonlóan a szövetség által szervezett központi programban térítésmentesen végzi a feladatot, ugyanakkor más sportágak és az ország teljes lakossága számára is hozzáférhetőek a kapacitások.Eközben az MLSZ 2016-ban és 2017-ben ezer defibrillátort vásárolt és helyezett el amatőr sportegyesületek pályáin, továbbá jelenleg is zajlik annak a húsz tejsavszintmérő berendezés megvásárlása, amelyeket a szövetség az NB I-es profi klubokhoz és az utánpótlás akadémiákhoz telepít.Ezen laktátmérések arról adnak visszajelzést, hogy egy-egy játékos adott időszakban milyen szinten terhelhető a teljesítmény maximalizálása, és az egészség megóvása tekintetében.A szövetség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MLSZ elnökének a Budai Egészségközpontban történő esetleges tulajdonszerzése és a szervezet szakmai programja nem kapcsolható össze.Ennek lehetőségét a szövetség ellenőrzési rendszere, folyamatai és törvényes felügyelete is kizárják