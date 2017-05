Baumgartner Zsolt visszatér a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon

Forrás: vezess.hu

A korábban csak az Ausztrál Nagydíj előtt tartott kétüléses autós kocsikáztatást most hivatalosan, F1-es logóval ellátott autóval bonyolítják, az egyiket pedig az egykori Jordan- és Minardi-pilóta, Baumgartner Zsolt vezeti. A másik autót egy másik volt minardis, az osztrák Patrick Friesacher kormányozza.Baumgartner az F1-ből való távozása után is jó viszonyban maradt volt csapatfőnökével, Paul Stoddarttal, az üzletember ezért őt kérte fel, hogy a melbourne-i élménykörökön hajtsa a kétülésest - ebből lett most hivatalos program.