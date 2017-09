Berki Krisztián nélkül is lehet magyar a vb-döntőben

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

Sóvágó Lajos januárban vette át a férfi tornaválogatott irányítását, a szövetségi kapitány szerint már azóta is sok változás történt."Nagyon sokat léptek előre a fiúk, a gyakorlatuk nagyon, de nagyon sokat változott az elmúlt időszakban. Természetesen ennek van egy nehézsége is, amikor a végrehajtásra kerül a sor" - nyilatkozta a DIGI Sport híradójának Sóvágó Lajos."Az Eb-n egy 5,7-es gyakorlattal indultam, ami a régi szabály szerint 6,2-es, és már ez is döntő közelinek számított. Sikerült felvinnünk 6 pontosra, ami a korábbi 6,5-nek felel meg. Haladunk az anyagerő felépítésében, sokkal nehezebb ezeket az elemeket végrehajtani, de igyekszünk, hogy minél jobban sikerüljön. Szeretnék minden sort tökéletesen végrehajtani, mert tényleg csak a leérkezéseket kell csiszolni. Ha a legjobb 20-ban benne lennék a világon, azzal már nagyon boldog lennék" - mesélte a talajon és nyújtón induló Boncsér Krisztián.Berki Krisztián vállsérülése miatt nem indul a vb-n, Kállai Zoltán viszont igen, így remélhetőleg lesz magyar résztvevője a lólengés döntőjének. "Nem változott a helyzetem, ugyanúgy csinálom a felkészülést, mint máskor, mintha Krisztián ott lenne mellettem. A programom nem változik amiatt, hogy most nem indul. Nincsen nyomás rajtam, csinálom ugyanúgy a feladatomat, ahogy kell. Helyezést nem szoktam kitűzni, inkább azt, hogy csináljam meg a gyakorlatomat jól, és akkor az elengedő már a döntőre" - fogalmazott Kállai Zoltán.Berki Krisztián mellett az egyéni összetettben Eb-döntőbe jutott Babos Ádám is kihagyja a világbajnokságot sérülés miatt, így foghíjas lesz a magyar csapat. "Akik részt vesznek, én azt várom tőlük, hogy nagyon szépen, tisztán csinálják meg azt a gyakorlatot, amivel edzenek" - beszélt a várakozásairól a szövetségi kapitány.A csúcsformát elég lesz 2018-ra hegyezni, a jövő évi vb-n kezdődik ugyanis az olimpiai kvalifikáció, a tervek szerint akkor már Berkivel és Babossal. A csapat szerdán indul Kanadába.