Cseh Laci ezüstérmet nyert

Forrás: MTI / Sztárklikk

A címvédő Cseh 1:53.72 perccel csapott célba a 2012-es olimpiai bajnok dél-afrikai Chad Le Clos (1:53.33 p) mögött, míg a Rióban bronzérmes Kenderesi 1:54.73 percet úszott.Cseh a második, míg Kenderesi a harmadik idővel várta a finálét, előbbi az elődöntőben kicsit rosszabbat úszott, mint az előfutamban, utóbbi ideje azonban fokozatosan javult.A két magyar a 3-as és az 5-ös pályán fogta közre a 400 méter vegyes kétszeres világbajnokát, a legjobb idővel döntős japán Szeto Daiját, de figyelniük kellett a szám londoni olimpiai bajnokára, a dél-afrikai Chad Le Clos-ra, a "surranó pályán", az 1-esen úszó riói ezüstérmesre, a szintén japán Szakaj Maszatóra, vagy akár a korábbi Európa-bajnok dán Viktor Bromerre is.Ahogyan arra a keddi elődöntő után számítani lehetett, elképesztő hangorkánban léptek be a Duna Arénába a versenyzők, majd a rajt után csak fokozódott a hangulat, Kenderesi még bíztatta is kicsit a nézőket.A rajt után, ahogy a keddi elődöntőben, ezúttal is Le Clos indult meg hatalmas tempómban, de Cseh és Kenderesi, valamint Szeto is tartotta vele a lépést.A táv felénél mindkét magyar közel volt a dél-afrikaihoz, majd az utolsó forduló után úgy tűnt, Kenderesi lehet az, aki megfogja őt.Végül a fiatalabbik magyar láthatóan elfáradt, Cseh pedig hatalmas hajrát nyitott. Le Clos-t azonban nem lehetett megfogni és a 1:53.33-as idővel nyert, Cseh 1:53.72-vel csapott célba, a harmadik Szeto lett 1:54.21-gyel, míg a negyedik Kenderesinek 1:54:74 volt az ideje."Nem tudom, lehetett-e volna ez gyorsabb, bár az idő teljesen jó. Az, hogy idén eljutottam idáig, hatalmas csapatmunka volt" - mondta a sorozatban nyolcadik világbajnokságán is érmes Cseh."Kicsit értetlenül állok a dolgok előtt, nem így álmodtam meg ezt a döntőt. Közel sem úsztam olyat, mint amilyet terveztem. Negyedik lettem, annyira nem rossz ez az eredmény, de többre számítottam" - nyilatkozott Kenderesi.Le Clos az ötszörös aranyérmes amerikai Michael Phelps és a kétszer győztes német Michael Gross mellett a harmadik, aki egynél többször nyert ebben a számban.A dél-afrikai első vb-címét 2003-ban szerezte.A 31 éves Cseh pályafutása 13. világbajnoki érmét szerezte, ezzel vezeti a magyar örökrangsort Hosszú Katinka (11) előtt. Egyben a magyar csapat harmadik érmét szerezte a 17. vizes vb-n, vasárnap a férfi 4x100-as gyorsváltó harmadik lett, hétfőn pedig Hosszú Katinka nyert 200 m vegyesen.