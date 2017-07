Egerszegi Krisztina nem hitte, hogy ennyien emlékeznek még rá

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Az ötszörös olimpiai és kétszeres világbajnok a viadal hivatalos újságjának nyilatkozva elmondta, három oka volt, amiért a női 1500 méter gyors, és nem korábbi sikerszáma, a 100 méter hát dobogósainak adta át az érmeket.A kedvenc úszója Késely Ajna, aki már a junior Európa-bajnokságon felhívta magára a figyelmet.Remélte, hogy Kapás Boglárka is ott lesz a dobogón. Katie Ledecky győzelme biztosnak tűnt, és az amerikait a világ egyik legjobbjának, kivételes sportolónak tart.Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volt a közönség ovációja a Duna Arénában, Egerszegi így válaszolt: "Nem gondoltam volna, hogy még ennyien emlékeznek rám, és ekkora szeretettel fogadnak."Az előző század legjobb magyar sportolójának választott egykori klasszis sajnálja, hogy sohasem úszhatott hazai közönség előtt világversenyen."Hihetetlen átélni, hogy milyen fogadtatásban részesülnek a magyar úszók. Amikor Kozma Dominiket bemutatták a 200 méter gyors döntője előtt, szó szerint remegtem és libabőrös lettem a nézők őrjöngésétől.Biztos, hogy ezek a fiatalok örökké emlékezni fognak az ünneplésre és a miliőre. Ezzel együtt egy kicsit aggódom is értük, néhányuknak nagy nyomást jelenthet a közönség elvárása és a szeretet megnyilvánulása.A többséget azonban inspirálja a közönség, amely fontos századokat, tizedeket vagy akár másodperceket is jelenthet" - mondta Egerszegi Krisztina.Az úszólegendát lenyűgözte a Duna Aréna is, és jelezte, hogy vasárnap ismét ott lesz a döntőkön.