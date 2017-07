Forrás: MTI

"Egy kicsit úgy érzem magam, mintha ez lett volna életem első győzelme" - mondta a 28 éves sportoló az úszó-vb második versenynapjának nemzetközi sajtótájékoztatóján."Teljesen más érzés volt, mint Rióban, ahol az álmomért úsztam, azért, hogy olimpiai bajnok legyek. Itt a Duna Arénában közelről éreztük, hogy mennyien szurkolnak nekünk magyaroknak, így olyan érzésem volt, hogy nem csak magamért úszom. Éppen ezért ez az aranyérem többet jelent nekem, mint a riói" - tette hozzá Hosszú, aki 2:07.00 perces idővel védte meg világbajnoki címét.Korábban az M4 Sport kamerája előtt arról beszélt az immár hatszoros nagymedencés világbajnok versenyző, hogy nagyon le kellett nyugtatnia magát annak érdekében, nehogy túlizgulja a döntőt. Hozzátette: nehéz volt számára hazai közönség előtt az első pár úszás, de akárcsak a riói olimpián, ahol az első aranyéremig hatalmas volt benne a feszültség, most is úgy érzi, felszabadult és élvezni tudja a versenyzést.Hosszú Katinka kiemelte, hiába úszta a hétfő délelőtti előfutamban a második legjobb időt 100 méter háton, olimpiai bajnokként is könnyű volt végül "elengednie" ezt a számot, hiszen a fináléban is látható volt, mennyivel erősebb lett az elmúlt időszakban a 200 méter vegyes mezőnye.A bajai úszósztár megjegyezte: kedden a 200 méter gyors, amit már nagyon vár, amolyan kirándulás lesz a számára.