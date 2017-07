Ezüstérmes a férfi kardcsapat

Forrás: MTI

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású csapat könnyed, 45-13-as győzelemmel kezdett hétfőn a guatemalaiak ellen, majd szorosabb mérkőzéseken jutott el a döntőig: előbb 45-43-ra verte a fehéroroszokat, aztán 45-42-re az irániakat, az elődöntőben pedig 34-40-ről fordítva 45-44-re az olaszokat.A fináléban a dél-koreaiakkal csaptak össze a magyarok, de a kilenc asszóból csak egyet sikerült megnyerniük, így az ázsiaiak magabiztosan, 45-22-re nyertek.Szatmári, az egyéni verseny győztese az első asszóban 5-1-re kikapott Oh Szang Uktól, de ekkor még a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi tudott javítani azzal, hogy 9-3-ra verte Gu Bon Gilt. A harmadik párban Gémesit 7-2-re verte Kim Jung Hvan, s a folytatásban is mindegyik párharcot a gyorsabb és határozottabb dél-koreaiak nyerték. Ahogy nőtt a különbség, a magyarok egyre inkább elbizonytalanodtak, nem sikerültek a védéseik és a támadások sem voltak dinamikusak.A döntőben Szilágyi ugyanannyi tust adott, mint amennyit kapott, Szatmári és Gémesi mínusz tízes, a harmadik körre utóbbi helyére beálló Decsi mínusz hármas találataránnyal zárt.A kardválogatott egy éve is ezüstérmes volt. A riói világbajnokságon, melyen a nyári olimpia programjából kimaradt két számban - férfi kard mellett női tőr csapatban - rendeztek versenyt, az oroszoktól kapott ki a döntőben az együttes. Akkor Szilágyi, Szatmári és Decsi mellett Iliász Nikolász jutott szerephez.Bő egy hónapja viszont már a mostani összeállításban lett harmadik az együttes a grúziai Európa-bajnokságon, Tbilisziben.A kardozók a magyar küldöttség harmadik érmét szerezték Lipcsében azután, hogy Szatmári pénteken győzött egyéniben, majd szombaton a párbajtőröző Rédli András harmadik lett.Eredmények (a vb honlapjáról):férfi kard, csapat:-------------------a 32 között:Magyarország-Guatemala 45-13a 16 között:Magyarország-Fehéroroszország 45-43negyeddöntő:Magyarország-Irán 45-42Olaszország-Franciaország 45-30Koreai Köztársaság-Románia 45-32Egyesült Államok-Oroszország 45-38elődöntő:Magyarország-Olaszország 45-44Koreai Köztársaság-Egyesült Államok 45-44a 3. helyért:Olaszország-Egyesült Államok 45-40döntő:Koreai Köztársaság-Magyarország 45-22A végeredmény: 1. Koreai Köztársaság (Kim Jun Ho, Kim Jung Hvan, Oh Szang Uk, Gu Bon Gil), 2. Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás), 3. Olaszország (Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berre, Dario Cavaliere)