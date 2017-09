Forrás: MTI / Sztárklikk

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a kötöttfogású versenyző, aki az idén Európa-bajnoki címet nyert, a 100 kilogrammosok küzdelmében hétfőn tunéziai, ukrán és román rivális legyőzésével jutott a keddi fináléba, amelyben 3-1-re kikapott az amerikai Cohlton Schultztól.A második napon korábban az is eldőlt, hogy a szerdai finálés programban is lesz magyar, ugyanis a 76 kilogrammban szereplő Takács István amerikai, dán, japán és grúz ellenfelét is legyőzte.