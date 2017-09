Fantasztikus eredmények a kajak-kenu világbajnokságon

Forrás: MTI / Sztárklikk

A győzelem a kenus Kövér Márton nevéhez fűződött, aki számára nem voltak kedvezőek az előjelek, egy sérülés miatt ugyanis az is kérdéses volt, hogy egyáltalán rajthoz tud-e állni."Másfél héttel a rajt előtt egy seb lett a térdemen, így gyakorlatilag kétszer tudtam csak térdelve evezni a felkészülés hajrájában.Aztán megérkeztünk Dél-Afrikába, és egy rossz mozdulat miatt meghúzódott a bordaközi izmom. A sérülés az első huszonnégy órában még elég súlyosnak tűnt, ám érdekes módon a rajtra minden a helyére került" - mondta a magyar szövetség honlapján Kövér Márton, aki szokásos ellenfelével, a spanyol Manuel Camposszal küzdött a táv nagy részében."Az ötödik körben, a távolabbi fordulónál az egyik spanyolt ledobtam, s ketten mentünk tovább Camposszal, aki egyszerűen nem akart vezetni. De pórul járt, mert a végén ő is leesett rólam, nem tudom, hogy mi történt vele, de elég nagy fölénnyel tudtam megnyerni a versenyt." - tette hozzá.A szám másik magyarja, Dóczé Ádám negyedikként zárt.A női kajakosok versenyében óriási csatát vívott az elsőségért a brit Lani Belcher és a tavalyi U23-as világbajnok, Kiszli Vanda."A futószakaszok során próbáltam nem mindent kiadni magamból, biztonsági ki és beszállásokat csináltam, mert tudtam, hogy elég erős vagyok és a vízen vissza tudok kapaszkodni.A végén Belcherrel ketten maradtunk, s mivel ő végigversenyezte a síkvízi szezont, így tudtam, hogy nagyon gyors lesz a finisben. Robbanékonyabb volt, mint én, sajnos nem tudtam befogni, de így is nagyon örülök ennek az ezüstéremnek." - nyilatkozott a magyar kajakos.A másik magyar szereplő, a 18-szoros világbajnok, címvédő Csay Renáta pályafutása során először nem szerzett érmet az egyéni versenyben: a győriek kajakosa szinte végig vezető szerepet töltött be, de az utolsó előtti futószakasznál elkészült az erejével, s a hatodik helyen zárt.Női kenuban Lakatos Zsanett Kiszli Vandához hasonlóan ezüstérmet vehetett át, az újpestiek versenyzőjét az ukrán Ljudmilla Babak győzte le. A másik magyar induló, Bragato Giada beborult és fel kellett adnia a versenyt."Az első körben még a cseh lánnyal mentem, majd utolért bennünket az ukrán. Az első futás után bizsergett mindenem, s hiába próbáltam Babakkal menni, nem bírtam, mert nagyon kemény ellenfél volt.Mellette azt éreztem, mintha tanmedencéznék, állnék egy helyben és semmit se haladnék. Örülök a második helynek, de az, hogy kikaptam, új motivációt adott a jövőre nézve" - fogalmazott Lakatos Zsanett.Férfi kajakban óriási taktikai csatában lett bronzérmes Boros Adrián, aki a táv nagy részében a dél-afrikaiak legendájával, Hank McGregorral, valamint az ugyancsak hazai Andy Birkettel és a portugál José Ramalhóval meccselt. A dél-afrikaiak remekül futottak, de Boros a vízen mindig vissza tudott kapaszkodni.A tolnaiak versenyzője végül a harmadik helyen érkezett a célba."Nekem általában a versenyek eleje okoz gondot, de most viszonylag egyszerűen lehoztam, sőt az én vezetésemmel szakítottuk le a mezőnyt a második kör után.Négyen maradtunk, s bár az ellenfeleim futásban erősebbek voltak, a vízen végig ott tudtam maradni velük. A finis sajnos nem nekem kedvezett." - mondta Boros.A másik magyar induló, Aranyosi László a 13. helyen zárt.