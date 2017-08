Fantasztikus magyar siker! Baji Balázs világbajnoki bronzérmes 110 gáton!

Forrás: MTI

A 28 éves vágtázó a fináléban jól rajtolt, de a második gátat leverte, emiatt némileg megtört a lendülete. Azután ismét jó tempóban futott, majd ugyan a nyolcadik gáton megint hibázott egy kicsit, de a kilencedik és tizedik már szinte tökéletesen sikerült. Az ekkor nagyokat hibázó, addig a harmadik helyen futó francia Garfield Darient sikerült megelőznie, így 13.28 másodperces idővel ért célba az olimpiai bajnok jamaicai Omar McLeod, valamint az előző vb-n győztes orosz Szergej Subenkov mögött.Baji Balázs a magyar atlétika 12. érmét szerezte meg szabadtéri világbajnokságon, Londonban az elsőt. Futószámban még soha nem állhatott vb-dobogón magyar versenyző."Elképesztő futás, elképesztő verseny volt. Még nem is hiszek annak, amit átéltem. Hihetetlenül boldog vagyok, nyilván álmodoztam róla, de nem mertem elhinni, hogy ez megvalósulhat" - értékelt az M4 Sportnak Baji. Leszögezte, nagyon kemény verseny volt, sok hibával, úgy érezte, mindenkin rajta volt a világbajnokság terhe."Éreztem a végén, hogy úristen, ott lehetek a dobogón. Akkor olyan energia szabadult fel bennem, és olyan erő hajtott át az utolsó néhány gáton, hogy nem is értem. Amikor beértem a célba, és láttam, hogy harmadik vagyok... Nagyon boldog vagyok."Kifejtette, bár szerette volna, hogy olyan tiszta és szép legyen a döntős futása, mint az első két körben, ez nem sikerült. "De ez nem zökkentett ki annyira, hogy gondot okozzon. A verseny megadta a lehetőséget, hogy vissza tudjak jönni."Leszögezte, negyedik világbajnoksága már a londoni, így sok tapasztalat áll a háta mögött. "Fizikálisan és mentálisan is összeállt a formám. Most értem olyan szintre, hogy ilyen szituációkat meg tudjak oldani" - fogalmazott Baji."Nagyon örülök, hogy az egész szezonom így sikerült. Mélyről jöttem fel, és örülök, hogy egy ekkora álmot valósítottam meg."Hozzátette, még nehezen hiszi el, s ez akkor is így lesz, amikor a kezében lesz a medál. "Nehéz úgy gondolnom magamra, hogy nem csupán világbajnoki döntős, hanem világbajnoki érmes is vagyok. Sikerült odaérnem a világ tetejére. Ezt kell a következő években megtartani, de ezt senki nem veszi el tőlem."Az állatorvosként praktizáló magyar futó a vasárnapi elődöntőből futamát megnyerve került a fináléba, amivel nagy bravúrt hajtott végre, hiszen 1987 óta nem volt magyar, aki 5000 méternél rövidebb számban döntőbe tudott kerülni vb-n. Hétfői bronzérme pályafutása legnagyobb sikere, 110 gáton pedig a második felnőtt világversenyes dobogós helyezése a tavalyi Európa-bajnokságon szerzett ezüstje után.A versenyszám eredményhirdetése kedden 20 órakor kezdődik, az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti.Eredmény,férfi 110 m gátfutás, világbajnok:---------------------------------Omar McLeod (Jamaica) 13.04 másodperc2. Szergej Subenkov (Oroszország) 13.143. BAJI BALÁZS 13.28