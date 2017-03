Gigaversenyen küzdenek kick-boxosaink

A legeredményesebb magyar szakágban, a pointfightingban tíz fővel szerepelnek az évek során számos világ- és Európa-bajnokot kinevelt csepeli Halker-Király Team felnőtt versenyzői, akárcsak a korábbi 7-szeres világbajnok és 8-szoros Európa-bajnok Debreczeni Dezső tanítványai. A full-contact szabályrendszerben Juhász Gábor szövetségi kapitány vezetésével szintén harcba szállnak az érmekért a magyarok."Aki a kick-boxban meg akarja mutatni magát, az mind ott van" - jellemezte a versenyt Galambos Péter, a Magyar Kick-Box Szakszövetség elnöke. - "Ennek ellenére válogatott kerettagjainktól azt várjuk, hogy dobogós helyen végezzenek, és lehetőleg jussanak döntőbe. A másik kimondott célunk, hogy a pointfighting szakágban a magyarok nyerjék meg a csapatversenyt. Ezt ugyanis az utóbbi évek legrangosabb viadalain rendszeresen mi nyerjük, és nem akarjuk most sem, hogy csorbát szenvedjen a tekintélyünk, és hogy felbátorodjanak az ellenfelek."A legjobb hazai kick-boxosok 2017-ben itthon is megmutathatják tudásukat: nem is egyszer. Májusban Budapesten is rangos világkupa lesz, novemberben pedig szintén a magyar fővárosban rendezik az idei pointfighting, kick-light és full-contact világbajnokságot.