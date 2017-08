Hamilton nyert pályafutása 200. futamán

Rafael Nadal a férfi teniszezők legjobbja

Ismét Rafael Nadal vezeti a férfi teniszezők világranglistáját. A 15-szörös Grand Slam-győztes spanyol játékos 2014. július 6. után tért vissza az első helyre.

Nadal korábban már 141 hetet töltött az élen, ahonnan a korábbi éllovas brit Andy Murray 41 hét után csúszott most le. Nadalt most Murray a második helyen követi, harmadik Roger Federer, utána Stan Wawrinka és Novak Djokovic állnak.A legjobb magyar továbbra is Fucsovics Márton, aki a 122., míg Balázs Attila a 167. a sorban, mind...