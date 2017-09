Hanga Ádám: A horvátok ellen is nyerhetünk, miért ne?

"Azt gondolom, jó is, hogy ilyen erős csapat ellen kezdünk, rögtön fel tudjuk mérni, hogy milyen állapotban vagyunk, mit tudunk ezen a tornán nyújtani. Jobb, mintha a románokkal kezdenénk, mert akkor nyomás nehezedne ránk, hogy nyernünk kell. Most nincs rajtunk nyomás. Bele kell rázódnunk, hogy milyen egy ilyen torna, sok játékosnak új, hogy ilyenkor jön a média, nagyobb a pezsgés, mint egy hétköznapi mérkőzésen. Tudjuk, hogy a horvátoké egy nagyon jó csapat, de ellenük is tudunk nyerni - miért ne?"

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

1999. június 23-án játszotta utolsó Eb-meccsét a magyar válogatott, 18 év elteltével idén ismét tagjai lettünk a 24 csapatos elitmezőnynek. Spanyolországgal, Montenegróval, Csehországgal, Romániával, elsőként pedig Horvátországgal játszik majd az Ivkovics Sztojan vezette legénység.Hanga Ádám örül, hogy rögtön kőkemény ellenféllel kezdünk.- mondta a Sport 24-nek a Barcelona magyar sztárja.