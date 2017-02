Hosszú Katinka elégedett, de változásra készül

Forrás: InfoRádió

Hosszú Katinka szerint egy uszoda attól jó, hogy a versenyeken minden úszó számára van hely bemelegíteni és felkészülni a versenyekre. Közel van a bemelegítő és levezető medence. Ez az olyan versenyzőknek fontos, mint ő, hiszen egy nap több számban is indulni szokott. Fontos, hogy legyen sok fény, szerencsére a Duna Arénában nagyon sok üvegfal van.Szerinte az új létesítmény szép és megfelelő, nagyszerű uszodát építettek a világbajnokságra. Úgy tudja, hogy a Duna Arénát márciustól a válogatott úszók is használhatják. Az építkezésnek vége, most már csak a papírmunka van hátra. Reméli, hogy minél hamarabb jöhetnek ide gyakorolni, mert egyre kevesebb a vízfelület Budapesten. A Császár-Komjádi Sportuszoda márciustól teljesen bezár, ezért nagy szükségük lenne a Duna Arénára.Arra a kérdésre, miszerint hány éremre készül a budapesti világbajnokágon, azt válaszolta, hogy soha nem éremszámokban gondolkoznak, hanem abban, hogy minél jobb időeredményeket érjen el. Erre készülnek, reméli, hogy az elvégzett munka minél több fényes éremre lesz elég.A felkészülésem jól halad. Most már öt éve készülnek együtt Shane-nel. A programjuk is ötéves, így már egy jobban tudják, hogy Katinka mire lehet képes.Hozzátette még, hogy Rióhoz képest más programra kell készülnie Budapesten. A világbajnokságon teljesen más sorrendben lesznek a versenyek, mint az olimpián. A 400 vegyes például a legutolsó nap lesz, nem pedig az első napon, mint Rióban. Lehet, hogy lesznek olyan számai, amelyek ütköznek egymással, vagy két számot kell úsznia egy délután. Neki kedvezőbb az olimpiai program, mint a világbajnoki, de bízik abban, hogy ebből is ki tudják hozni a maximumot.