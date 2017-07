Hosszú Katinka: ez csak az elődöntő volt

Labdarúgó NB I - Másodszor is kikapott a Debrecen

A háromszoros olimpiai bajnok 2.07.14 perces idővel nyerte az elődöntőt.Jakabos Zsuzsanna futamában a hetedik, összesítésben a 12. helyen (2:11.92 p) végzett, így lemaradt a fináléról."Hihetetlen érzés itt úszni, mindenki megpróbálta elképzelni, milyen lesz, de ez mindent felülmúlt. Nekem még nehezen is ment a koncentráció emiatt, a magyar közönség felülmúlhatatlan" - mondta Hosszú Katinka, aki arra a kérdésre, hogy mennyire úszta ki magát, csak annyit mondott, "ez csak elődöntő volt."Jakabos Zsuzsanna is dicsérte a Duna Aréna telt házas hangulatát."Nem titok, szerettem volna döntőt úszni, ez most nem sikerült, de kiadtam magamból mindent.Az edzések alapján azt gondoltuk, jobb lesz, de ennyi ember előtt hihetetlen érzés volt a vízbe ugrani. Úgy érzem, az emberek képesek segíteni a hangjukkal. Mostantól a négyszáz méter vegyesre koncentrálok" - nyilatkozta Jakabos Zsuzsanna.A szám döntőjét hétfő este rendezik.