Húsz év után döntőben a Ferencváros

Forrás: MTI

Az FTC húsz év elteltével játszhat ismét döntőt ebben a sorozatban, előzőleg az Eurokupa elődjének számító LEN Kupában alulmaradt az Újpesttel szemben. A zöld-fehérek csapata ugyanakkor egy évvel később megnyerte a KEK-et.Magyar csapat az elmúlt években nem jutott fináléba a nemzetközi porondon. A Honvéd 2004-es Euroliga-győzelme és a Szeged 2009-es LEN Kupa-sikere óta az európai kupákban nem szerzett trófeát magyar együttes.Varga Zsolt, a zöld-fehérek vezetőedzője az év mérkőzésére készült, ennek érdekében például a héten a bajnoki címvédő Szolnokkal is "kétkapuzott" a gárda.Mindkét oldalon kihagyott lehetőségekkel indult a találkozó, majd a Ferencváros szerezte meg a vezetést az olimpiai bajnok Varga Dániel révén. A negyed végén a zöld-fehérek elpuskázták az első előnyüket, ezt pedig büntette is a vendéggárda, igaz, Stefan Vidovic lövésénél Vogel Soma picit mellényúlt.A második felvonást remekül megkoreografált vendég emberelőnyös találat nyitotta, majd hosszas gólcsend után a Ferencváros másik ötkarikás aranyérmese, a szerb Stefan Mitrovic távoli bombájával egyenlített. Fél perccel a nagyszünet előtt újabb hazai fór maradt ki.A harmadik ráúszást követően megszerezte a vezetést a magyar csapat, Varga csodálatos csuklómozdulattal lőtte ki a bal felsőt. Ezután újabb hosszú vízi csata következett gól nélkül, majd a vendégek egy páros kiállítás végén némi szerencsével egyenlítettek. Két perccel a játékrész lejárta előtt a Ferencváros elrontott egy megúszást, az ellentámadásból pedig megpattanó lövéssel érkezett a negyedik Jadran-gól. A hazaiak a negyed végén ezúttal is emberelőnyben támadhattak, de a helyzet újfent kimaradt.A zárónegyed elején Vogel védései tartották életben az FTC-reményeket, majd az ötödik emberelőnyét a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert révén már értékesítette a gárda. A következő támadásban is megkapta a fórt a Ferencváros, de Madaras lövését ezúttal hárította a vendégek kapusa. Úgy tűnt, a Jadran elkészült erejével, hiszen támadásban csak gyengécske próbálkozásokig jutott el, védekezését pedig Jansik Szilárd törte meg (5-4). Két perccel a vége előtt Vogel bravúrral védett egy vendég emberelőny utolsó pillanataiban, a túloldalon pedig Marko Cuk harcolt ki fórt, melynek lejárta után - már teljes létszámnál - Madaras szerzett gólt. Ezzel eldöntötte a párharcot, amely egy Vogel-védéssel ért véget.A Ferencváros a fináléban a Digi Oradeával találkozik.