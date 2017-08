Kásásék a mesterek között is világbajnokok

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az egykori sikerkapitány, Kemény Dénes irányította, Millennium néven szereplő gárda a vasárnap esti döntőben orosz riválist vert 16-3-ra a teltházas margitszigeti Hajós Uszodában, így mind az öt meccsét megnyerve lett világbajnok.A magyar együttesből a hat háromszoros olimpiai bajnok közül Biros Péter volt a legeredményesebb, aki többször is betalált a szentpéteváriak kapujába.A nőknél a 30 év felettiek kategóriájában is magyar siker született: az 1994-es római vb-n aranyérmes válogatott több tagját, így a kétszeres vb-győztes Stieber Mercédeszt is felvonultató együttes diadalmaskodott.