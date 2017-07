Katinka visszalépett a 100 méteres hátúszástól

Labdarúgó NB I - Másodszor is kikapott a Debrecen

Forrás: 24.hu/Sztárklikk

Azonban a vb programja olyan, hogy a hétfői 100 hát elődöntő fél órával megelőzi a 200 méter vegyes esti fináléját, ami veszélyeztetné az aranyat.De a 100 hát keddi döntője hasonló okok miatt veszélyeztetné a 200 pillangó elődöntőjéből való továbbjutást is, ezért mindkét nap programja és a két versenyszám - vegyes és pillangó - nagyobb éremesélye miatt a háromszoros olimpiai bajnoknő úgy döntött, visszalép a folytatástól.Hosszú két évvel ezelőtt Kazanyban is hasonlóan járt el: a tatár fővárosban a legjobb idővel került a 16 közé, végül ott is a visszalépés mellett döntött.