Keleti Ágnes kapta Izrael legrangosabb kitüntetését a sport kategóriában

Naftali Bennet oktatási miniszter jelentette be a döntést és méltatta Keleti Ágnes kiemelkedő teljesítményét. Az elismerést odaítélő bizottság emlékeztetett rá, hogy a 96 éves Keleti Ágnes tíz olimpiai érmet szerzett 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Meloburne-ben."A Magyarországon született Keleti Ágnes holokauszttúlélő, aki 1957-ben a Makkabi-játékok után telepedett le Izraelben. Különleges képességű, úttörő és példaértékű személyiség volt izraeli és külföldi tanítványai számára. Történelmet írt, és közöttünk van. A világ sportszerető közönsége generációk óta nagyra tartja, és a történelem egyik legjelentősebb tornászának tekinti.""Keleti Ágnes az izraeli tornasport egyik megteremtője, aki több mint ötven éven át irányította ezt a sportágat - áll az Izrael-díjról döntő bizottság indoklásában. - Sportolók és edzők generációit képezte, az évek során számos bajnokot tanított. Különösen fontosnak tekintette a sportra nevelést, ezért az iskolai tornatanárok képzése felé fordult.Határozottságának és kitartásának köszönhetően ezen a területen is különösen magas színvonalat teremtett, a személyes felelősség és az önfegyelem irányította munkásságát."Izrael legjelentősebb kitüntetését 1953 óta minden évben az ország függetlenségi napján adják át Jeruzsálemben a miniszterelnök, az államelnök és a fontos állami méltóságok jelenlétében. A Magyarországon is ismert kitüntetettek között van többek közt Ephraim Kishon (Kishont Ferenc) humorista-író is.