Kitüntették Kű Lajost, a világ legboldogabb emberét

Forrás: feol.hu

Az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnoki 4. helyezett hajdani labdarúgó a jelenlegi egyetlen élő magyar, aki BEK-döntőben szerepelt. A 69 esztendős Kű Lajos a Ferencvárosban Albert Flórián, míg az Egyesült Államokban Eusébio csapattársaként rúghatta a bőrt. Nemrég vehette át Székesfehérváron a Pro Civitate díjat. Ezzel kapcsolatban a feol.hu -nak elmondta, hogy Budapest a világ legszebb helye, de a szíve csücske Székesfehérvár.Tizenkilenc évesen a Videoton színeiben mutatkozott be az első osztályban, de igazán a Ferencváros csapatában teljesedett ki. Mint mondja, az anyaegyesület örökké kedves egy labdarúgó számára. Fehérváron lett NB I-es focista, a Ferencváros viszont a magyar labdarúgás "Nemzeti Színháza", a nemzet csapata. Mindkét egyesület ugyanolyan kedves a szívének.Kű Lajos 1974-ben távozott a fővárosi zöld-fehérektől, majd 1977-ben disszidált. A távozásának oka az volt, hogy az MLSZ-ben közölte vele Kutas István, hogy letörli a magyar labdarúgás térképéről. Grosics Gyula segített rajta, de ő is csak a harmadosztályú bajnokságban tudott neki helyet biztosítani. Ekkor döntötte el: piros útlevéllel, 48 órás jugoszláv pecséttel, cipővásárlás címszó alatt átlépi a határt. Jugoszláviából Olaszországba, onnan pedig egy drótkerítésen keresztül Svájcba szökött, ahol Pázmándy Péter biztosított neki edzéslehetőséget.Egy belga katonaválogatott elleni edzőmérkőzésen figyelt fel rá Bruges polgármestere, aki akkoriban az FC Bruges főrészvényese volt. Ő lett a legnagyobb jótevője: az üzletházában lakhatott, elintézte a kétéves eltiltásának egyévesre mérséklését, a menekült státusz megkapását, és nem utolsó sorban édesanyját is ő hozatta ki hozzá.A belgákkal a Juventus csapatát is kiejtve beverekedték magukat a BEK-döntőbe, az eltiltása éppen a Wembleyben rendezett finálé előtt járt le. A Liverpool szerinte megérdemelten győzött ellenük 1-0-ra, de őket is megtapsolta a publikum.Mint mondja, Magyarországon a televízió élőben közvetítette a találkozót: Vitray Tamás nem merte a nevén szólítani, annyit mondott, a tízesnél van a labda. Történelmet írtak, hiszen belga csapat sem előtte, sem utána soha nem jutott be a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe.Közel tizenöt esztendeje dolgozik az Aranycsapat Alapítvány elnökeként. Céljuk a nemzeti összetartozást erősíteni a fiatalokban. A mottójuk: hittel, sporttal és kultúrával. Már túlléptek a történelmi Magyarország keretein, eljutottak a tengerentúlra is.Az elmúlt évek során többször is azt nyilatkozta, Ön a világ legboldogabb embere, minden percét élvezi az életnek.