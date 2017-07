Kizárták a 4x100 méteres magyar vegyesváltót

Az 5-ös pályán úszó magyaroktól háton Balog az első helyen adta át a képzeletbeli stafétát Gyurtának, aki legalább három testhossznyira növelte az előnyt mellen.Szilágyinak egy férfi ellenfél jutott a brit James Guy személyében pillangón, aki le is hagyta a magyar. Jakabos már csak a harmadik helyet tudta megtartani gyorson, azonban néhány pillanattal később kiderült, Gyurta korai beugrása - 11 századdal hamarabb indult el - miatt kizárták a magyarokat.A 200 méter mell londoni olimpiai bajnoka két évvel ezelőtt Kazanyban is elsiette a rajtot, akkor ez a férfi 4x100 méteres vegyesváltó döntőjébe és országos csúcsába került.A második előfutamban a Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell, Mallory Comerford összeállítású amerikai váltó 3:40.28 perces idejével megdöntötte a britek két évvel ezelőtt Kazanyban felállított 3:42.71 perces világrekordját.Ez már a hatodik világcsúcs volt a Duna Arénában: a nyitónapon a svéd Sarah Sjöström a 4x100 méteres gyorsváltó első tagjaként úszta meg minden idők legjobbját, kedden a brit Adam Peaty 50 méter mellen a délelőtti előfutamban, majd este az elődöntőben is rekordot ért el, a kanadai Kylie Jacqueline Masse a női 100 méter hát, az amerikai Lilly King pedig a női 100 méter mell csúcsát javította meg.