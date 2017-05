Kómában fekszik Gyurta Dániel volt edzője

Forrás: Nemzeti Sport

A lap emlékeztet rá, hogy tavaly tavasszal a mester büszkén hangoztatta, hogy már egy éve letette a poharat: egészségi állapotának romlásához ugyanis az alkohol is hozzájárult, mindazonáltal sokáig gyomorbajok miatt kezelték a kórházban.Nyáron még bizakodó volt, és kedélyállapota is sokat javult, aztán jött a riói olimpia, amelyre nem utazott ki, s amelyen tanítványa, Gyurta Dániel, a 200 méteres mellúszás címvédője még az előfutamokból sem jutott tovább. Gyurta ősszel edzőt váltott, elhagyta korábbi mesterét, aki még akkor is lelkesen próbálta építeni a jövőjét, de rendre falakba ütközött.Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak ez év elején úgy nyilatkozott, hogy próbál segíteni a szakembernek, részint azért, mert az tagadhatatlan, hogy Széles Sándor kiváló edző, részint azért, mert évtizedes barátság köti össze őket - de a kapitány időt kért arra, hogy megtalálják Széles helyét. Az edző Bienerth Gusztávot, a Magyar Úszószövetség elnökét is felkereste, ám helyzete nem oldódott meg.Ekkor, minden bizonnyal az elkeseredettség miatt is, újra a pohár után nyúlt, aztán március elején elesett, s bár a kórházba szállításakor még magánál volt, sőt, a vizsgálóban is kommunikált az egészségügyi személyzettel, hirtelen elájult, és azóta nem is tért magához.