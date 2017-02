Lassan Hosszú Katinka biztosítja Magyarország aranytartalékát

NB III-as derbire hangolnak a zöld-fehér fanatikusok

A fradimob.hu honlapon jelent meg egy cikk, amelynek témája a Ferencváros II. mórahalmi vendégjátéka az NB III Közép csoportjában, február 26-án, vasárnap - írja a rangado.hu.

Emlékezhet rá mindenki, hogy a vénaszkenner és Kubatov Gábor elnök ellen tüntető fradisták már többször is feltűntek a kettes csapat meccsein, így volt ez Csepelen és Pécsett is. Több ezres nézőszámok jöttek akkor össze, erre Mórahalmon is lenne esély. A holnap azt írja, hogy a környékbeli fradisták biztosan mennek a találkozóra, emellett...