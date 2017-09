Lázár nélkül is növelte előnyét a csapat a fogathajtó vb-n

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az esemény honlapja szerint a díjhajtásban első pónivilágbajnok a szombati számban harmadik lett, de közvetlen riválisai mind mögötte végeztek, így közel hét hibapontról több mint 11-re növelte előnyét.Teljesítményéről mindent elárul, hogy a nyolc akadályból háromban az ő fogata volt a leggyorsabb. A 11-szeres világbajnok, egyéniben és csapatban is címvédő Lázár Vilmos 15. lett maratonhajtásban, amivel összetettben megtartotta hatodik helyét.A két magyar csapattag teljesítménye azért különösen bravúros, mert egyikük sem hibázhatott, hogy a válogatott élen maradjon a németekkel szemben. Ugyanis a csapatversenyben a háromtagú együttesek legrosszabb teljesítménye minden számban kiesik, s a magyarok elvesztették harmadik társukat, mivel a nyolcszoros vb-aranyérmes Lázár Zoltánt a negyedik helyről kizárták a pénteki díjhajtást követően.A 20 éves Hölle azonban nagyobb különbséggel verte a legjobb német maratonhajtót, mint amennyivel a második legjobb német a Magyar Lovassport Szövetség elnökeként is dolgozó Lázár Vilmost, így a magyar csapat Lázár Zoltán nélkül is közel ötről több mint hat hibapontra növelte a különbséget.Egyéniben az olasz színekben versenyző Jozsef Dibak jött fel a második helyre, aki hetedikként zárt a második számban, míg egy pozíciót rontva harmadikként várja a folytatást a svájci Beat Schenk.A kizárólag egyéniben érdekelt magyarok közül Kákonyi Norbert tizedik lett maratonhajtásban, így 21 pozíciót javított, azaz 18., míg a négy éve csapatban világbajnok ifj. Nagy Tibor 46., Szilágyi Zsolt pedig 55. összetettben.Vasárnap az akadályhajtással zárul a vb.