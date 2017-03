Madarász triplázott az asztalitenisz ob-n

Forrás: MTI

A Bajnokok Ligája-elődöntős Szekszárd játékosa, az utóbbi hetekben remek formában lévő Madarász egyesben a 16-os főtábla első körében a budaörsi Nagyváradi Mercédeszt verte 4-2-re, majd a nyolc között a kanizsai Madacki Minellát 4-0-ra. Az elődöntőben a hamarosan 48. születésnapját ünneplő Braun Éva állt az asztal túloldalán, s ellene is csupán egy szettet vesztett a 2014-ben bajnok Madarász, a fináléban pedig következett a 2013-as győztes Ambrus Krisztina.A döntő rendkívül egyoldalú küzdelmet hozott, Ambrus a szettnyerés közelébe sem került, így a betegsége miatt hiányzó Póta Georgina távollétében favorittá előlépett 23 éves Madarász könnyedén gyűjtötte be a győzelmet.Párosban Pergellel, akivel tavaly bronzérmesek voltak a budapesti Európa-bajnokságon, papírforma diadalt arattak, a döntőben a Pergelhez hasonlóan budaörsi Nagyváradi Mercédeszt és Peterman-Varga Tímeát verték magabiztosan.A férfiaknál a pályafutása első ob-sikerét arató, 20 éves Szudi Ádám az első körben Katus Krisztiánt verte 4-1-re, majd a 16 között Both Olivért 4-0-ra. A negyeddöntőben a címvédő Lakatos Tamás várt rá, de ezúttal ő sem jelentett akadályt a számára (4-2), majd a négy között Szita Mártont verte óriási csatában, 4-3-ra.A fináléban a Svédországban légióskodó Kosiba Dániel várt a Borussia Dortmund játékosára, s bár az első szett a riválisé lett, a folytatásban már ő irányított, s végül a tavalyi elvesztett döntő után ezúttal övé lett a győzelem.Párosban Majoros Bence megvédte címét, bár tavaly Szitával nyert, most pedig Ecseki Nándorral.Egyesben 100-100 ezer, párosban pedig fejenként 40 ezer forintot kaptak a bajnokok.Eredmények:döntők:férfi egyes:------------Szudi Ádám (Borussia Dortmund)-Kosiba Dániel (Eslövs) 4-1 (-10, 9, 3, 9, 10)férfi páros:------------Majoros Bence, Ecseki Nándor (Borussia Dortmund, Ober-Erlenbach)-Molnár Krisztián, Kovács Sebestyén (BVSC-Zugló) 3-2 (5, -9, -12, 6, 6)női egyes:-----------Madarász Dóra (Szekszárd AC)-Ambrus Krisztina (Budapesti Erdért SE) 4-0 (5, 5, 3, 5)női páros:----------Madarász, Pergel Szandra (Szekszárd, Budaörs)-Nagyváradi Mercédesz, Peterman-Varga Tímea (Budaörs) 3-0 (12, 5, 2)szombaton játszották:vegyes páros, döntő:Kosiba, Madarász-Ecseki Nándor, Bálint Bernadett (Ober-Erlenbach, Kolbermoor) 3-1 (8, 7, -10, 8)