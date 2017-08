Mayweather ledarálta McGregort

Forrás: Hírt TV / Sztárklikk

Az ökölvívás szabályai szerint rendezett találkozó komoly csúszással kezdődött, mivel az amerikai zárt láncú televíziós közvetítés a szervezők közleménye szerint nem működött megfelelően, ez pedig komoly problémát jelentett, hiszen az Egyesült Államokban csak külön, 99,99 dolláros előfizetéssel lehetett élőben végig követni a gálát.A Las Vegasban rendezett nagyváltósúlyú összecsapáson az ír ketrecharcos kezdett nagyobb lendülettel, de nem találta el komolyabban riválisát. A második három percben teljesen kiegyenlített küzdelmet, de nem sok értékelhető ütést láthatott a közönség. A harmadik felvonás sem hozott komoly izgalmakat, a negyedikben viszont már a visszavonulását követően, két év kihagyás után visszatért Mayweather is "életjelet" adott magáról.Az ötödik menetre úgy tűnt, McGregor kezd fáradni, míg a pályafutása során öt súlycsoportban is világbajnok Mayweather egyre inkább belelendült. A hatodikban a hazai közönség előtt szereplő amerikai már néhány igazán kemény ütést is bevitt, melyeket azonban jól bírt az ír. A hetedik felvonásra egyértelmű lett Mayweather fölénye, úgy tűnt, már csak idő kérdése a mérkőzés lezárása. A nyolcadikra McGregor összeszedte magát, de ez csak egy kis "iskolázására" volt elég neki.A kilencedik menetben az ír csak tántorgott a ringben, Mayweather ennek megfelelően üldözte is, és többször jó ütemben találta el riválisát. A tizedik menet közepén Mayweather egy hatalmas ütéssel megrendítette McGregort, akiben ez benne is maradt, az amerikai pedig elkezdte folyamatosan ütni az írt, aki már nem tudott védekezni, ezért a bíró véget vetett a találkozónak.Mayweather ezzel pályafutása 50. profi győzelmét aratta, ezzel a legendás Rocky Marcianót megelőzve neki van a legtöbb sikere veretlenül. A mérkőzés után Mayweather ismét bejelentette visszavonulását.