Meglepetésgyőzelemmel mutatkozott be Urbán Flóri

Forrás: pestmegyeifoci.hu

A sok edzőt - többek között a szintén újpesti Erős Karcsit és Véber Gyurit - elfogyasztó hazaiaknál a télen nevezték ki a korábbi válogatott focistát, aki nem is tétlenkedett sokat.A Vecsésnél véglegesen kinevezték Gendur Lászlót, miután Vincze Gábor lemondott. pestmegyeifoci.hu beszámolója szerint a találkozón hamar megszerezte a vezetést a Nagykőrös, a 27. percre már kettő volt a fór. A télen igazolt Tóth Attila ugyan rögtön ezt követően szépített, de jól zárt a kőrösi retesz, amit a bajnoki címre törő Vecsés nem tudott feltörni.Ez pedig azt jelentette, hogy bő fél óra alatt kialakult a végeredmény, így a Vecsés elszenvedte második vereségét is ebben a szezonban, de természetesen továbbra is vezeti a tabellát.Gólszerzők: Novák (9.), Kovács G. (27.), illetve Tóth A. (31.)