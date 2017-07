Mitől ilyen jó ez a pólócsapat?

Szerző: Kancsal

Itt van például Kemény Dénes, aki nagyszerű fickó. Nemcsak azért, mert nyert vele három olimpiát a magyar csapat, hanem azért is, mert mindig tudja, hogy mit kell mondania. Tudta a VB előtt is. Azt nyilatkozta ugyanis, hogy ezen a világbajnokságon nem esélyes a győzelemre sem a férfi, sem a női válogatottunk. Mondta ezt egy hazai rendezésű esemény előtt, akkor, amikor az összes szurkoló arról értekezett, hogy mikor, ha nem most? Dénes azonban pontosan tudta, hogy nem szabad fokozni a várakozást, és ezzel az egyetlen mondatával levett egy jó adagot a fiúk válláról. (A lányokéról sajnos nem, ahogyan kiderült ez a Kanada elleni meccsen.)Azután nem feledhetjük el Märcz Tamást sem. A kapitányt, akit alig ismertünk eddig, pedig 2000-ben olimpiai bajnok is volt. Abból a csapatból a többségnek nyilván Kásás, Benedek, Kiss Gergő, vagy éppen Biros ugrik be, a mostani szövetségi kapitány mellettük csak kiegészítő ember lehetett. De talán éppen ettől tanult meg ennyire szerényen, háttérbe húzódóan dolgozni. Jól látható az összhang közte és a csapat között.Pedig (már megint egy pedig) nem volt könnyű a dolga. Kinevezésekor sokan nem értették, hogy amikor annyi nagyszerű játékosunk van, miért egy ilyen ismeretlen fiatalembert neveznek ki kapitánynak. Úgy tűnik, hogy nem volt igazuk.Azután nem feledhető el az Ezerfejű Cézár, azaz a közönség. Pláne, hogy a magyarok meccsein, nem is ezer, hanem hét ezer fejű... Nagy Viktor mondta a görögök elleni meccs után, hogy a közönség hozta ki belőlük ezt a remek játékot. Tényleg elképesztő lehet ennyi ordító ember előtt játszani. Nem mellesleg, nemcsak a magyaroknak, hanem az ellenfeleinknek sem. Biztos vagyok abban, hogy mondjuk Görögországban nem lehetne ennyi tomboló szurkolót összeszedni egy VB-re.No és persze dicséret illeti a fiúk mentális felkészítőit is. Amit ugyanis a bírák művelnek a hazai csapat ellen, az időnként vérlázító. Hofi mondta annak idején: "Na emberek, van magyar a kádban? Akkor kiáll!!!".Időnként most is ez az érzésünk, de szerencsére a srácok pillanatok alatt túllépnek ezen a problémán.Persze ezek csak mellékes körülmények. A legfontosabbak a sportolók. Lehet, hogy ebben a válogatottban nincsenek Kiss Gergők, vagy Kásás Tamások, de valahogy mégis nagyon tudnak együtt, és egymásért játszani. Az pedig sokat jelent. VB ezüstöt már biztosan!