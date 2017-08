Most megtudhatja, ki a Puskás Akadéma Maradonája

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

Az újonc, ám a nyáron rendesen megerősített Puskás Akadémia a hatodik fordulóban szerezte meg első győzelmét az OTP Bank Ligában. Pintér Attila együttese otthon 2-1-re verte meg a szintén idén feljutott Balmazújvárost."Ezek a játékosok, és én is, mindig nyerni szeretnénk. Az Üllői úton vagy a Videoton ellen is úgy mentünk ki a pályára, hogy nyerni szeretnénk. Megvolt a lehetőségünk arra, hogy pontokat szerezzünk, de különböző dolgok miatt - összeszokatlanság, egyéni hibák - saját magunkat 'végeztük ki'. Aki sportol, akár amatőr szinten is, azt bántja, ha nem eredményes. Ez az első győzelem, én azt gondolom, nagy gátakat szakít fel" - mondta Pintér Attila.